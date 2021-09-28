Общество

Профсоюзный лидер Михаил Шмаков приехал в Псков с рабочим визитом

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков приехал в Псков с рабочим визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Михаил Шмаков встретится с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и примет участие в заседании областной трехсторонней комиссии. Также у него состоится разговор с председателями областных профсоюзных организаций.

Кроме того, профсоюзный лидер в рамках программы визита посетит достопримечательности региона и познакомится с инфраструктурными объектами СОП Псковский облсовпроф.