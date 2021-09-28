Общество

Число ревакцинированных в Псковской области превысило 4000 человек

Число ревакцинированных в Псковской области достигло 4054. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В том числе за сутки, 28 сентября, ревакцинировано 233 человека.

Первый компонент прививки от коронавируса ввели 183773 человека (303 за сутки), обоими компонентами привились 173533 человека (563). Использовано 77,2% поступившей в регион вакцины от коронавируса.

«Взвесьте все факты и сделайте прививку, если еще этого не сделали. Вакцинация – наше главное оружие в борьбе с пандемией», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, за 28 сентября, по его словам, в Псковской области проведено 1971 исследование на коронавирус, выявлено 164 новых случая инфекции, выздоровели 146 человек. В статистике смертности без изменений. За весь период пандемии в Псковской области проведено 540461 исследование, подтвержден коронавирус у 50265 человек, выздоровели 42992, скончались 769 человек.