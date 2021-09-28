Общество

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в псковских школах закрыты 92 класса

За неделю в Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 6,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано в следующих возрастных категориях:

0-2 года – на 43,5%; 558,0 на 10 тысяч населения;

3-6 лет – на 3,4%; 404,12 на 10 тысяч населения;

15 лет и старше – на 55,8 %; 42,07 на 10 тысяч населения.

В Пскове заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 3,9%.

В областном центре превышение эпидпорога отмечено в возрастных группах:

0-2 года – на 29%; 875,53 на 10 тысяч населения;

7-14 лет – на 28,7%; 344,03 на 10 тысяч населения;

от 15 лет и старше – на 108,3%; 60,64 на 10 тысяч населения.

Из-за роста показателей в Псковской области временно не работает одна школа, также закрыты 92 класса в 47 школах, 32 группы в 32 садах, 14 групп в 3 специальных учебных учреждениях.