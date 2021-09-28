Из-за роста заболеваемости ОРВИ в псковских школах закрыты 92 класса

За неделю в Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 6,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано в следующих возрастных категориях:
В Пскове заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 3,9%.
В областном центре превышение эпидпорога отмечено в возрастных группах:
Из-за роста показателей в Псковской области временно не работает одна школа, также закрыты 92 класса в 47 школах, 32 группы в 32 садах, 14 групп в 3 специальных учебных учреждениях.