Общество

Экоактивисты отметили повышение экологической культуры псковичей

Члены регионального отделения Российского экологического общества совместно с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области провели субботник на набережной реки Великой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета.

Участники экологической акции «Чистые берега» убрали от мусора прибрежную территория реки Великой от кампуса ПсковГУ до Ольгинской часовни.

Все участники мероприятия отметили, что территория оказалась достаточно чистой, не смотря на то, что набережная - излюбленное место отдыха горожан. Это говорит о повышении экологической культуры населения и качественной уборке улиц городскими властями, добавили участники акции.

Напомним, экологическая акция «Чистые берега» прошла 1 октября в Пскове в рамках месячника чистоты, а также в рамах Общероссийской акции «Вода России». Организаторы получили предложение проводить акцию и в будущем, рассказали в комитете.