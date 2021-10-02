Общество

Из закона об образовании в РФ исключат понятие образовательных услуг

Госсовет принял решение об исключении понятия образовательных услуг из закона об образовании как несоответствующего деятельности учителя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«По итогам поручения Госсовета принято решение исключить понятие образовательные услуги из деятельности учителя. Потому что учитель точно не оказывает услуги. Учитель прежде всего это признание, миссия, воспитание, служение», - сказал Сергей Кравцов в ходе встречи с лауреатами конкурса «Учитель года».

Он отметил, что поправки в закон об образовании уже готовы.