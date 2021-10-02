Общество

Михаил Ведерников: Темпы вакцинации очень низкие

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал темпы вакцинации в регионе. Соответствующая запись появилась в воскресенье, 3 октября, в инстаграм-аккаунте главы области.

«Темпы вакцинации очень низкие. В таких условиях бороться с вирусом можно только дисциплиной и ограничениями», - считает губернатор. Согласно представленным данным, первый компонент вакцины за сутки получили 162 человека, второй - 179, ревакцинированы 53 человека. Использовано 76,4% поступившей вакцины.

Напомним, ранее в Псковской области ужесточили антиковидные ограничения. По итогам заседания оперативного штаба губернатор внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса.

Губернатор также отметил, что загрузка расширенного до 660 мест коечного фонда составляет почти 90%. За минувшие сутки заразились коронавирусом более 190 человек. Как отметил глава региона, при такой динамике «скоро перешагнем через 200 случаев в сутки».