Общество

Псковские астрономы сняли Юпитер на видео

Псковские астрономы запечатлели на видео пятую по удаленности от Солнца планету — Юпитер. Видеозапись прямой трансляции опубликована в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Не очень хорошо видно из-за ветра, но это Юпитер», - говорится в сообщении.

Отметим, масса Юпитера превышает массу Земли почти в 318 раз. Расстояние между газовым гигантом и Землей меняется в пределах от 588 до 967 млн км.

При наблюдении Юпитера в 80-миллиметровый телескоп можно различить ряд деталей: полосы с неровными границами, вытянутые в широтном направлении, темные и светлые пятна. Телескоп с апертурой от 150 мм покажет Большое красное пятно и подробности в поясах Юпитера.