Общество

Председатель облсовпрофа: День учителя всегда был всенародным праздником

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени профсоюзного движения региона поздравил преподавателей и работников сферы образования с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Сегодня день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в образовании, их неоценимый вклад в развитие общества. В ваших надежных руках находится будущее нашей страны, наше будущее. В нашей стране День учителя всегда был всенародным праздником, и всегда и все с уважением относятся с огромным уважением к вам и вашему нелегкому труду», - отметил Игорь Иванов.

Председатель совета профсоюзов подчеркнул, что в последнее время труд педагога становится еще тяжелее. «Уже несколько раз образовательные учреждения переходили на систему дистанционного образования. Но вы смогли и выстояли, образовательный процесс не прервался, и все дети по-прежнему получают качественное и доступное образование. И это, в основном, ваша заслуга. В этот праздничный день хотим выразить вам искреннюю благодарность и пожелать вам сил, новых успехов и достижений, благополучия и здоровья вам и вашим близким!» - обратился Игорь Иванов к педагогам Псковской области.