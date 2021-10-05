Общество

Псковская область занимает 5 место в России по заболеваемости коронавирусом

Псковская область занимает 5 место в России по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 203. Всего с начала пандемии этот диагноз подтвердили у 51 578 жителей Псковской области.

Вылечились от коронавируса 210 человек. Общее количество выздоровевших составило 43 832 человека.

Скончались от этой болезни 2 человека. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 799 жителей региона.

Лаборатории Псковской области провели 1950 исследований на COVID-19. Суммарное количество исследований составило 551 958.

«Ситуация крайне тревожная. Вакцинация. Дисциплина. Ограничения», - подчеркнул глава региона.