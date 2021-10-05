Общество

Как записаться на прием онлайн в отделение ПФР, рассказали псковичам

Псковичам рассказали, как записаться на прием в клиентскую службу ПФР через интернет. Инструкцию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Прием в клиентских службах ПФР ведется по предварительной записи, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Самый удобный способ записи — электронный, который доступен круглосуточно на официальном сайте пенсионного фонда РФ.

Записаться на личный прием через сайт могут все граждане, в том числе не зарегистрированные на портале госуслуг.

На главной странице сайта пенсионного фонда России www.pfr.gov.ru, выберите пункт «Личный кабинет гражданина». Внизу страницы нажмите надпись «Запись на прием».

Пройдя простейшую проверку («я не робот»), нужно последовательно заполнить следующие вкладки:

Данные. Здесь указываются личные данные гражданина и контактная информация.

Место. В этом разделе необходимо выбрать ближайшее к вам территориальный орган ПФР из общего списка.

Тема. Здесь нужно отметить причину обращения в учреждение.

Дата и время. В этой вкладке нужно выбрать число и время, удобные для посещения.

Затем нужно на обработку персональных данных, отправить заявку и прийти в указанный срок на прием в фонд. Запись можно отменить.

«Добавим, что записаться на прием также можно по телефону горячей линии отделения ПФР 8 800 600 01 76 или телефоны горячей линии, указанные на сайте ПФР», - добавили в фонде.