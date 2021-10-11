Общество

Компьютерная академия «ШАГ» отправит псковских школьников в Сколково

В рамках зимней образовательной программы международной компьютерной академии «ШАГ» Winter New Year Camp студенты академии со всей России посетят инновационный центр «Сколково». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

С 3 по 8 января 2022 года любой школьник в возрасте 9-16 лет сможет принять участие в крупнейшем бизнес-инкубаторе, разработанном преподавателями академии, который будет организован на базе детского санатория «Поляны». Это уникальное загородное отделение Детского медицинского центра управления делами президента Российской Федерации.

В выездном зимнем лагере каждый день детей ждет погружение в историю успеха одной из крупнейших компаний-лидеров в своей отрасли на рынке. Ребята узнают, как развивались организации, за счет чего достигли таких результатов, почему специалисты хотят работать именно в этих компаниях.

«Работая в группе, ребенок сможет попробовать себя в разных ролях создателей стартапов, развить свои soft-skills, получит возможность не только создать, но и презентовать проект своей будущей компании!» - отметили в академии.

В один из дней смены в бизнес-лагере школьники отправятся на экскурсию в инновационный центр «Сколково» - действующий в Москве современный научно-технологический комплекс по разработке и внедрению новых технологий. Как рассказали в «ШАГе», в российском иннограде - «Сколково» - дети окунутся в один из самых значительных проектов современности, «где живут умные машины и механизмы, рождаются гениальные идеи и процветает научно-технический прогресс».

Подробная информация о Winter New Year Camp представлена на сайте.

Компьютерная академия «ШАГ» — один из крупнейших представителей профессионального IT-образования в России и за рубежом, действует в 22 странах мира. С 1999 года академия дает возможность получить образование по востребованным направлениям в сфере IT.

В Пскове академия находится на Рижском проспекте, 16 на 2 этаже в офисах 217 и 218.

Лицензия от 22 декабря 2020 года, номер 041186, выдана Департаментом образования Москвы.