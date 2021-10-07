Общество

Кто законно может вручить повестку призывнику, напомнили в прокуратуре

Повестки призывникам вручают под расписку работники военных комиссариатов муниципальных образований или руководители и другие представители организаций по месту работы (учебы) молодого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в 313 военной прокуратуре.

При этом повестку, как правило, вручают за 3 дня до срока, указанного в ней. Оповещают призывников на протяжении всего периода подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Иные формы уведомлений действующим законодательством не предусмотрены, подчеркнули в ведомстве.

«В связи с изложенным, телефонный звонок из военного комиссариата к установленным действующим законодательством формам уведомления граждан о необходимости явиться на мероприятия, проводимые военным комиссариатом, не относится», - добавили в прокуратуре.