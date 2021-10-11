Общество

В облздраве назвали алгоритм действий для получения QR-кода после вакцинации

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко назвала алгоритм действий для получения QR-кода после вакцинации от коронавируса. Ее ответ опубликован на сайте губернатора.

«При внесении персональных данных пациента в регистр (Федеральный портал граждан, прошедших иммунизацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 — ред.) осуществляется их соотнесение с данными, указанными на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), и при условии совпадения направляется сертификат о вакцинации, содержащий QR-код. Если данные разнятся, например, менялся паспорт или ФИО содержит опечатку, сертификат не появится. Таким образом, для получения QR-кода о прохождении вакцинации необходимо проверить свою учетную запись на ЕПГУ на предмет внесения правильных (актуальных) данных о ФИО , серии и номере паспорта и СНИЛС. После их исправления рекомендуем обратится в ГБУЗ "Псковская городская поликлиника" по телефону 8(8112) 299-028 с просьбой повторить отправку сведений о вакцинации на ЕГПУ», - рассказала она.

Если личные данные на ЕПГУ корректны, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки ЕПГУ по телефону 8 800 100-70-10 (или короткий номер 115 для звонков с мобильных телефонов операторов сотовой связи РФ).

Владельцем портала ЕПГУ является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства – ПАО «Ростелеком».