Общество

Голикова дала поручения по профилактике курения в школах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать возможность расширения полномочий образовательных организаций при выявлении фактов курения несовершеннолетними. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минпросвещения России (С. С. Кравцов)... совместно с Минздравом России (М. А. Мурашко), Минобрнауки России (В. Н. Фальков) с учетом переложений членов и экспертов Совета, направленных письмом Совета от 6 октября 2021 года №П24-70654, проработать вопрос о целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при выявления фактов употребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними», - говорится в протоколе, передает РИА Новости.

Минпросвещения также подготовит предложения по включению в программы таких предметов, как «Окружающий мир», «Биология», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание» модулей для формирования установок, способствующих ведению здорового образа жизни, а также о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ.

Также Голикова поручила Минцифры проработать введение внесудебного ограничения доступа к сайтам, которые незаконно торгуют никотинсодержащей продукцией и устройствами для ее употребления, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.