Общество

Уровень заболеваемости коронавирусом среди детей снизился в Псковской области

Уровень заболеваемости коронавирусом среди детей снизился в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на руководителя территориального Роспотребнадзора Александра Нестерука.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 12 октября, провел рабочую встречу с первым заместителем Верой Емельяновой, Александром Нестеруком и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Основное внимание уделили эпидемиологической обстановке в регионе, связанной с распространением COVID-19.

Александр Нестерук обратил внимание, что, несмотря на общую тревожную ситуацию, в настоящее время наблюдается снижение числа респираторных заболеваний и случаев COVID-19 среди детей. Так, в группе от 7 до 14 лет фиксируется снижение случаев заболевания коронавирусом на 7,9%, в группе от 15 до 17 лет — на 33%. Он заметил, что это во многом можно объяснить прошедшим периодом дистанционного обучения в некоторых муниципалитетах.