Общество

Псковичам запретили ходить в планетарий без QR-кода

Псковичам запретили ходить в планетарий без сертификата с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Соответствующая информация опубликована в группе псковского планетария в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, с 11 октября вход в планетарий осуществляется только по QR-коду (сертификат о вакцинации или справка о том, что вы переболели), ПЦР не принимается!» - говорится в сообщении.

Справка о том, что посетитель переболел COVID-19, должна быть действительна в течение 6 месяцев (начиная с даты выздоровления), уточнили в планетарии. Детям QR-код не требуется, дети до 7 лет без сопровождения взрослого на программы не допускаются.

«Наполняемость зала – 50 % (24 человека) для программ, заявленных в афише. Педагогам, сопровождающим группу детей/учащихся, тоже необходим QR-код или справка», - добавили в планетарии.

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Ранее сообщалось, что в Псковской области вводят QR-коды для посещения учреждений культуры. С 1 ноября это требование будет распространено и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации.