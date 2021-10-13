Псковский врач призвала коллег делать прививки от COVID-19 без длинных ногтей

Врач анестезиолог-реаниматолог призвала псковских медицинских работников прививать людей от коронавируса, соблюдая гигиену рук. Свое пожелание она опубликовала в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Я, как врач, привившийся в середине сентября в пункте вакцинации на территории торгового центра "Акваполис", не могу не высказать своего пожелания: определяя медработников в пункты вакцинации, находящиеся на территории торговых центров, инструктируйте, пожалуйста, их о соблюдении правил СанПиН о гигиене рук. Никакой поток людей не дает права медработнику без перчаток, не обрабатывая руки дезраствором, выполнять инъекции одну за другой, да еще и с длиннющим маникюром», - сказала она.
Комитет по здравоохранению Псковской области поблагодарил ее за обращение. «Еще раз обратим внимание руководителя на усиление контроля по данному вопросу», - отметил представитель комитета.