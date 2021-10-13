Более 1500 доз вакцины «КовиВак» поступило в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Сегодня пришли две партии вакцины - 1560 доз "КовиВак" и 600 доз "Спутник V". Записывайтесь, это необходимо для противодействия заболеванию», - написал глава региона в своем Instagram.
За прошедшие сутки первым компонентом вакцины привились 820 человек, всего - 190 176 жителей региона. Вторую аппликацию поставили 716 человек. Общее число завершивших вакцинацию псковичей составило 180 844.
Ревакцинировался за прошедший день 291 человек. За весь период повторно прививку сделали 6 539 жителей области.