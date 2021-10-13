Общество

На МКС отсняли большую часть материалов фильма с участием Юлии Пересильд

65-я экспедиция продолжает работу на Международной космической станции, отснята большая часть материалов фильма в рамках проекта «Вызов». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал государственной корпорации «Роскосмос»

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» также продолжает активную подготовку к посадке 17 октября. Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, а также участники космического полета режиссер Клим Шипенко и актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд провели осмотр скафандров, проверили бортдокументацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых грузов.

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Напомним, экипаж реализует научно-просветительский проект, в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве.