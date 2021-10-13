Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Вечевой орден» первый во всём
рейдерский захват
Время платить по счетам
Новый язык с нуля
псков лучший кофе
обновленная ипотека
ТОП-11 детских секций в Пскове
Узловой город ЛОНГРИД
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Грибная лихорадка Безопасно
Стоять на месте Если вы потерялись
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Общество 13.10.2021 16:4322 QR-код: кому из псковичей точно нужен и как его получить 14.10.2021 22:160 На МКС отсняли большую часть материалов фильма с участием Юлии Пересильд 14.10.2021 22:001 Более трети жителей СЗФО испытывают проблемы со сном - опрос 14.10.2021 21:360 Пскович показал суточное движение звездного неба в трехминутном ролике 14.10.2021 20:380 Новые катера для перевозки пассажиров на Талабские острова прибыли в Псковский район 14.10.2021 20:208 В облздраве объяснили, почему врачи не успевают на вызовы к пациентам
 
 
 
Самое популярное 13.10.2021 13:217 В Пскове женщине забыли сообщить о смерти отца в больнице 12.10.2021 18:449 Дно третий год подряд признали самым матерящимся городом в России 13.10.2021 00:127 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 13.10.2021 16:4322 QR-код: кому из псковичей точно нужен и как его получить 11.10.2021 16:2010 При спасении тонущего ребенка в Пскове у полицейского отказала нога
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На МКС отсняли большую часть материалов фильма с участием Юлии Пересильд

14.10.2021 22:16|ПсковКомментариев: 0

65-я экспедиция продолжает работу на Международной космической станции, отснята большая часть материалов фильма в рамках проекта «Вызов». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал государственной корпорации «Роскосмос»

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» также продолжает активную подготовку к посадке 17 октября. Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, а также участники космического полета режиссер Клим Шипенко и актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд провели осмотр скафандров, проверили бортдокументацию, а также продолжают заниматься доукладкой возвращаемых грузов.

Напомним, экипаж реализует научно-просветительский проект, в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве. 

Теги: #космос #фильмы #актеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в Псковской области QR-кодов для посещения мест отдыха и общепита?
В опросе приняло участие 428 человек
14.10.2021, 22:180 Пропавшую 17-летнюю девушку разыскивают в Псковской области  14.10.2021, 22:160 На МКС отсняли большую часть материалов фильма с участием Юлии Пересильд 14.10.2021, 22:100 В ГИБДД назвали лучшие дни для посещения псковского МРЭО 14.10.2021, 22:001 Более трети жителей СЗФО испытывают проблемы со сном - опрос
14.10.2021, 21:500 Грабители отобрали у ребенка в Великих Луках смартфон за 40 тысяч рублей 14.10.2021, 21:360 Пскович показал суточное движение звездного неба в трехминутном ролике 14.10.2021, 21:160 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Юбилейной и Генерала Маргелова в Пскове 14.10.2021, 21:090 «Крепче чая ничего»: сотрудники ГИБДД провели акцию в Новосокольниках
14.10.2021, 20:575 Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса 14.10.2021, 20:380 Новые катера для перевозки пассажиров на Талабские острова прибыли в Псковский район 14.10.2021, 20:208 В облздраве объяснили, почему врачи не успевают на вызовы к пациентам 14.10.2021, 20:002 Невероятную гибкость приобрели на мастер-классе финалистки конкурса «Миссис Псков»
14.10.2021, 19:520 Великолукский бизнесмен попал под следствие за уклонение от налогов 14.10.2021, 19:380 Почти 30 псковских педагогов получили почетные награды 14.10.2021, 19:234 Голый пациент наркодиспансера с трубой разбил окна и автомобиль в Пскове 14.10.2021, 19:1715 Человек и QR-код
14.10.2021, 19:081 Два псковских района получили паспорта готовности к отопительному сезону 14.10.2021, 18:557 Стало известно, к кому из псковичей не придут переписчики населения 14.10.2021, 18:400 Тала Нещадимова рассказала, когда псковичам ожидать первый снег и каким будет конец октября 14.10.2021, 18:200 Почти 40 великолукских семей переселят из аварийного жилья в новый дом
14.10.2021, 18:010 Движение транспорта на Ольгинском мосту затруднено из-за аварии 14.10.2021, 17:560 ОНФ спросит псковичей об удовлетворенности мерами соцподдержки 14.10.2021, 17:500 Псковские спортсмены установили воркаут-площадку у коррекционной школы 14.10.2021, 17:460 Пострадавшей в ДТП жительнице Дедовичского района выплатят компенсацию
14.10.2021, 17:431 Интерактив: Баран на АЗС 14.10.2021, 17:370 Участок дороги Печоры — Лидва — Лавры отремонтируют до конца ноября 14.10.2021, 17:132 Сбербанк помог псковичам оплатить услуги ЖКХ 14.10.2021, 17:070 Гелена Самохвалова назвала причину резкого подорожания отдыха в ОАЭ
14.10.2021, 17:027 Правительство выделит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям 14.10.2021, 16:573 Общественные бани Пскова оставили без отопления 14.10.2021, 16:470 В Псковской области три нетрезвых водителя попали в поле зрения ГИБДД с начала недели 14.10.2021, 16:421 Дефицит кадров привел к проблемам с откачкой канализации в Пскове
14.10.2021, 16:230 Вопрос о выделении денег на реконструкцию Троицкого моста обсудят псковские депутаты 14.10.2021, 16:174 Песков назвал условие перехода властей к жестким мерам против COVID-19 14.10.2021, 16:130 Скорректированную афишу представила псковская филармония 14.10.2021, 16:0916 Борис Елкин предложил установить дизайнерские крышки люков в Пскове
14.10.2021, 16:0815 Псковский губернатор назвал абсолютно правильным решение ввести дистанционку 14.10.2021, 15:590 До 11 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 октября 14.10.2021, 15:550 Областной суд признал законным включение псковича в реестр СМИ-иноагентов 14.10.2021, 15:432 Главу псковского управления МЧС Валерия Филимонова проводили на пенсию
14.10.2021, 15:390 Два дома и «Фольксваген» сгорели в Псковской области 14.10.2021, 15:326 Борис Елкин призвал развивать электротранспорт в Пскове 14.10.2021, 15:210 Финалистки конкурса красоты поучаствовали в титульной фотосессии в Пскове 14.10.2021, 15:100 Мишустин заявил о необходимости долгосрочных мер стабилизации цен на продукты
14.10.2021, 15:012 «Сообразим на троих»: Нужна ли России демократия? ВИДЕО 14.10.2021, 14:491 Творцов европейского наследия наградили в Пскове 14.10.2021, 14:323 «Доходит до суицидальных идей»: психолог назвал последствия COVID-19 для здоровья 14.10.2021, 14:190 В центре Великих Лук собирается автомобильная пробка из-за ДТП с фурой
14.10.2021, 14:171 Эксперт рассказал, как защитить свою психику в условиях пандемии 14.10.2021, 14:010 Турбизнес в Псковской области старается не умереть — Гелена Самохвалова 14.10.2021, 13:4913 Администрация Пскова проработает вопрос отпугивания птиц в Детском парке 14.10.2021, 13:436 Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков привиться от коронавируса и вернуться к работе
14.10.2021, 13:300 Россия снимает ограничения на авиасообщение с четырьмя странами 14.10.2021, 13:201 Олег Брячак добился ремонта дороги у дома псковича 14.10.2021, 13:069 В России зарегистрировали максимум заражений COVID-19 за все время пандемии 14.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
14.10.2021, 13:013 Более 1500 доз вакцины «КовиВак» поступило в Псковскую область 14.10.2021, 12:540 В Великих Луках продавец шин стал жертвой интернет-мошенников 14.10.2021, 12:420 Суд назначил Константину Вилкову залог в размере 1 млн рублей 14.10.2021, 12:362 «Беседка»: Как в массовом сознании воспринимаются новые COVID-ограничения? ВИДЕО
14.10.2021, 12:283 Анна Кузыченко высказалась о возможных проверках школьников на курение 14.10.2021, 12:170 Псковский алиментщик оплатил долги после запрета управлять автомобилем 14.10.2021, 12:146 Минздрав назвал причину роста числа новых случаев COVID-19 14.10.2021, 12:090 Дом купца Селезнева в Пскове закрасили серой краской
14.10.2021, 12:050 «Сообразим на троих»: Нужна ли России демократия? 14.10.2021, 12:0310 За сутки COVID-19 в Псковской области заразились 243 человека, трое умерли 14.10.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с психологом Сергеем Калининым 14.10.2021, 11:555 «Наше Радио» в Пскове приглашает на концерт рок-группы «Ария» на сцене БКЗ
14.10.2021, 11:532 Правительство планирует запустить три новых суперсервиса 14.10.2021, 11:400 Футболисты из Пскова обыграли петербуржцев на кубке Северо-Запада 14.10.2021, 11:339 Псковичам объяснили, законен ли отказ продавать товар ребенку без маски 14.10.2021, 11:230 Запрещенный груз нашли псковские пограничники у взволнованного водителя
14.10.2021, 11:190 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина 14.10.2021, 11:073 Интерактив: Начальник в чистом кабинете, а мы - в пыли 14.10.2021, 11:042 Общественный совет появится при комитете по культуре Псковской области 14.10.2021, 10:590 Гости отобрали ружье у жителя Новосокольнического района
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru