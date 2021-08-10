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Экипаж МКС устроил на орбите совместный ужин в американском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС), где сейчас находятся российский режиссер Клим Шипенко и актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд, провел совместный ужин в американском модуле. Об этом в Twitter сообщил командир станции француз Тома Песке.

Фото: Тома Песке в Twitter

«Ужин со всеми. Включая вновь прилетевших к нам Антона (Шкаплерова), Клима и Юлию. Великолепно услышать новые рассказы спустя пять месяцев», - написал Песке, передает РИА Новости.

В своем аккаунте в социальных сетях он выложил снимок всего экипажа, собравшегося в американском модуле Unity.

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и Антон Шкаплеров прибыли на МКС 5 октября на корабле «Союз МС-19». Экипаж реализует научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве. По данным госкорпорации «Роскосмоса», экипаж вернется на Землю 17 октября.