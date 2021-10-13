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Общество

Число проходящих лечение от COVID-19 псковичей близится к 5 тысячам

15.10.2021 00:09|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области на амбулаторном и стационарном лечении от COVID-19 находятся 4900 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Ситуация напряженная, загрузка коечного фонда составляет выше 80%», - отметил он в сообщении в своем инстаграм-аккаунте.

Всего проведено 570 135 исследований на коронавирус, в том числе за сутки специалисты сделали 2 214 тестов.

COVID-19 выявили еще у 247 человек, всего подтвердились 53 653 случая заражения новой инфекцией. Выздоровели 45 386 человек (+142 за сутки), скончались 835 пациентов.

Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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