Галактика Сигара попала в объектив псковского астронома

Астроном-любитель из Пскова Сергей Попов поделился новыми фотографиями объектов далекого космоса. Снимки он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Галактики Боде и Сигара. Фото здесь и далее: Сергей Попов
«Начало октября в этом году выдалось на редкость ясным. Ночи радовали хорошим небом и отсутствием Луны, что позволило вдоволь поснимать объекты дальнего космоса. Осваивал новое оборудование, гидирование, в общем, было интересно», - написал Сергей Попов.
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Запечатлеть астроному-любителю удалось следующие объекты:
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