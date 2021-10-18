Общество

Галактика Сигара попала в объектив псковского астронома

Астроном-любитель из Пскова Сергей Попов поделился новыми фотографиями объектов далекого космоса. Снимки он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Галактики Боде и Сигара. Фото здесь и далее: Сергей Попов

«Начало октября в этом году выдалось на редкость ясным. Ночи радовали хорошим небом и отсутствием Луны, что позволило вдоволь поснимать объекты дальнего космоса. Осваивал новое оборудование, гидирование, в общем, было интересно», - написал Сергей Попов.

Туманность Сеть

Запечатлеть астроному-любителю удалось следующие объекты:

Туманность Калифорния (NGC1499),

Туманность Сеть (NGC6995, NGC6992),

Галактики Боде (M81), Сигара (M82), NGC3077.

Туманность Калифорния