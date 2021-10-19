Общество

Михаил Ведерников: Динамика заболеваемости остается крайне высокой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал свежую статистику заболеваемости COVID-19. По его словам, динамика заболеваемости остается крайне высокой. Растет число пациентов, нуждающихся в продолжительной интенсивной терапии, об этом глава региона сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

За минувшие сутки зарегистрирован 261 новый случай заражения коронавирусом. Из числа ранее заболевших выздоровело 247 человек. За время пандемии умерло 856 человек (+4 за сутки).

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«Ежесуточно в стране от ковида умирает порядка 1000 человек, - напомнил губернатор. - Без массовой вакцинации мы не одолеем вирус и не избавимся от ограничений».

Напомним, что накануне Михаил Ведерников прокомментировал увеличение коечного фонда в медучреждениях региона.

«Увеличенный коечный фонд составляет сегодня 1035 мест. Резали по-живому. Пока этого достаточно – загрузка составляет порядка 78%», - сообщил глава области в своем инстаграм-аккаунте.