Общество

70% россиян не готовы к вакцинации своих детей против COVID-19 - опрос

3 из 4 родителей подростков в России однозначно или скорее не готовы сделать прививку от COVID-19 своему ребенку. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие 500 родителей детей в возрасте от 12 до 17 лет из всех округов страны.

По итогам опроса только каждый девятый россиянин однозначно готов сделать прививку от коронавируса своему ребенку, еще 15% — скорее готовы. Противников вакцинации несовершеннолетних большинство: однозначно не готовы 40% родителей, еще 34% скорее не готовы.

Среди отцов сторонников вакцинации подростков в 1,5 раза больше, чем среди матерей — 31% против 20%. Привитые родители выступают за вакцинацию своих детей почти в 3 раза чаще непривитых (35 и 12% соответственно). Впрочем и среди вакцинированных отцов и матерей большинство пока не решается прививать несовершеннолетних (60 и 74% соответственно).

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в июле 2021 года, общая доля родителей, готовых к вакцинации своих детей, несколько снизилась (с 31 до 26%).