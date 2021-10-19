Общество

Путин поддержал предложение ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы, сообщается в Telegram-канале кабмина.

При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, заявил глава государства. Как пишет РИА Новости, президент уточнил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни досрочно - не дожидаясь 30 октября.

Глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом Владимир Путин призвал оценить обстановку и вводить нерабочие дни уже с 23 октября в случае необходимости. «Полномочия у вас есть», - подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Путин предложил шире использовать возможность выходных дней после вакцинации.