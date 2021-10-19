Общество

Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области

Совещание по поводу введения в Псковской области дополнительных выходных дней с 23 октября проходит в настоящий момент в региональной администрации. Об этом сообщает телеграм-канал, близкий к органу власти.

«Сейчас в администрации Псковской области проходит совещание, в рамках которого и будет выработано окончательное решение. Но, вероятнее всего, в регионе уже с ближайшего понедельника каникулы», - говорится в сообщении в телеграм-канале Rikhtman.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддержал решение ввести выходные по всей стране с 30 октября по 7 ноября. При этом от отметил, что регионы, в зависимости от эпидемиологической обстановки, могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября.