Общество

Президент России разрешил регионам удлинять период нерабочих дней

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов серьезно оценить эпидемиологическую обстановку и при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября. Об этом он заявил на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции сегодня, 20 октября.

«Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой - проведите консультации со специалистами, обстановку оцените, если требуется, принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы - с 23 октября», - цитирует главу государства РИА Новости.

Президент подчеркнул, что в каждом субъекте РФ эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции. «Исходя из этого, главам регионов предоставлено право (мы об этом с самого начала договорились, когда только начали бороться с эпидемией) устанавливать дополнительные меры. В данном случае дополнительно можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней», - добавил Владимир Путин.

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Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял о том, что динамика распространения коронавируса в регионе остается крайне высокой. Коечный ковидный фонд уже составляет 1035 мест.

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По состоянию на 19 октября в регионе выявили 261 новый случай заражения коронавирусом (всего — 54 933), выздоровели 247 пациентов (всего — 46 362). Скончались 862 человек.

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Добавим, в Псковской области ввели QR-коды для посещения учреждений культуры. С 1 ноября это требование распространят и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации.