Общество

Путин подписал указ о нерабочих днях в России

Президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы устанавливаются в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан РФ. Указом предусматривается, что главы регионов вправе продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением заработной платы.

«Правительству Российской Федерации и высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации предусмотреть за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин одобрил предложение правительства ввести выходные по всей стране с 30 октября по 7 ноября. При этом от отметил, что регионы, в зависимости от эпидемиологической обстановки, могут объявить нерабочие дни уже с 23 октября.