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Общество

Строителям СЗФО за год подняли предлагаемую зарплату на 10 000 рублей

21.10.2021 08:45|ПсковКомментариев: 0

Строителям СЗФО за год подняли предлагаемую зарплату на 10 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«Найти хорошее место работы со стабильной заработной платой – нелегкий процесс. Для того, чтобы помочь соискателям лучше ориентироваться на рынке труда, HeadHunter регулярно проводит исследования рынка и озвучивает основные тренды. Это помогает соискателям определиться с местом работы, а работодателям понять потребности кандидатов и их запросы. Мы проанализировали больше 31 000 вакансий и около 42 000 резюме для специалистов в строительной сфере Северо-Запада, размещенных за последние три месяца», - пояснили в пресс-службе.

Так, по рынку труда в сфере строительства для соискателей из СЗФО за последние три месяца 2021 года размер средней предлагаемой заработной платы увеличился по сравнению с третьим кварталом 2020 года с 60 000 рублей до 70 000.

Лидерами по вакансиям в целом по России стали Москва, Петербург и Краснодарский край, на них приходится около 33% рабочих мест в строительстве.

Кроме того, работодатели строительных компаний стали предлагать на 57% больше вакансий с удаленной занятостью по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Наиболее активными специалистами на рынке труда в сфере строительства являются инженеры, архитекторы, проектировщики и управляющие проектами.

Большинство специалистов строительной сферы в третьем квартале 2021 года ожидали заработную плату в пределах от 60 000 рублей до 80 000.

По регионам СЗФО наибольшее число вакансий в строительной сфере размещено работодателями в Санкт-Петербурге (73% от общего числа на Северо-Западе), Ленинградской области (6%), 5% в Калининградской области, в Архангельской и Мурманской областях (по 4%). С другой стороны, в Ненецком АО в третьем квартале 2021 года нет большого спроса на специалистов данной области.

Наиболее востребованными специальностями по итогам последних месяцев в СЗФО оказались инженеры, рабочие строительных специальностей (плиточники, гипсокартонщики, электрики, сантехники, слесари-сборщики), специалисты по эксплуатации, проектировщики, специалисты по отоплению, вентиляции, агенты по продаже недвижимости и специалисты по тендерным процедурам.

Работодатели СЗФО в третьем квартале 2021 года все также ждут специалистов, готовых работать полный день (84% от общего числа вакансий). При этом число «удаленных» вакансий увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом и чаще всего касается должностей офисного формата (конструкторов, архитекторов, менеджеров по работе с клиентами, консультантов, тендерных специалистов, агентов по продаже недвижимости).

Вахтовый метод работы также остается популярным: число вакансий с вахтовым методом работы в строительной сфере увеличилось с прошлого года на 16%.

Работодатели наиболее активно приглашают на работу специалистов, имеющих опыт работы от 1 до 3 лет (46% от общего числа резюме). Но также они готовы принять на работу и специалистов, не имеющих опыта работы (16%).

По итогам третьего квартала соискатели-жители СЗФО разместили почти 42 000 резюме в сфере строительства, из них самыми активными были петербуржцы (83%), по 4% резюме приходится на жителей Ленобласти и калининградцев, по 2% резюме разместили жители Коми, Архангельской и Мурманской области. Меньше всего работа в строительстве интересует жителей Карелии, НАО, Новгородской и Псковской областей – на эти регионы приходится около 3% резюме СЗФО.

При этом уровень конкуренции в сфере строительстве в целом по СЗФО достаточно низкий – около 2 резюме на одну вакансию, что кратно ниже нормы в 5-6 резюме. Самый большой спрос на рабочие руки в строительстве и как следствие кадровый голод испытывают работодатели Ленобласти, Архангельской, Мурманской (около 1 резюме на вакансию). Меньше проблем с поиском и наймом строительного персонала испытывают работодатели Ненецкого АО – 4 резюме на вакансию.

В разрезе профессий наиболее активными соискателями в строительной сфере по итогам третьего квартала 2021 года по СЗФО стали инженеры (32% от общего числа резюме), проектировщики, архитекторы (23%) и управляющие проектами (22%).

Чаще всего работу ищут специалисты в возрасте от 26 до 35 лет (34% от общего числа резюме), также весомая доля (21%) соискателей в строительстве приходится на более зрелый возраст от 46 до 55 лет и более. Многие соискатели в данной сфере имеют высшее образование (78%). При этом в 76% резюме указан опыт работы более 6 лет. Интересно и то, что в основном специалистами в сфере строительства являются мужчины (69% от общего числа резюме). А 27% соискателей владеют английским языком на начальном уровне.

Каждый пятый соискатель в строительной отрасли СЗФО в своих резюме (23% от общего числа) указал, что готов трудиться в строительной сфере за заработную плату в пределах от 60 000–80 000 рублей. 19% специалистов считают достойной оплатой 80 000–100 000 рублей. И только 0,4% соискателей посчитали, что заработная плата в пределах от 15 000–20 000 рублей является приемлемой за их труд.

Интересно, что зарплата инженеров в третьем квартале 2021 года составила 50 000 рублей, в то время как архитекторы получали 65 000 рублей, отметили в пресс-службе. В среднем работодатели СЗФО повысили предлагаемую зарплату в строительных вакансиях с начала года почти на 10 000 рублей. Были и более высокие зарплаты от 190 000 по России и порядка 170 000 по СЗФО.

Теги: #строительство #зарплата #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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