Общество

Стартовало интернет-голосование в рамках конкурсов красоты в Пскове

Стартовало интернет-голосование в рамках конкурсов красоты «Мисс Псков – 2021» и «Миссис Псков – 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

За понравившуюся финалистку «Мисс Псков» можно проголосовать здесь и здесь.

В голосовании представлены все 18 финалисток конкурса. Также можно проголосовать за участниц регионального этапа конкурса красоты «Мисс Россия» в Instagram.

Финалистки ежегодного конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2021» в интернет-голосовании представлены здесь и здесь.

В интернет-голосовании представлены 15 финалисток конкурса. Отдать свой голос можно не только в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», но и на странице в Instagram.

Кроме того, за участниц конкурсов красоты можно проголосовать в группе Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте»: за «Мисс Псков» - здесь и здесь, за «Миссис Псков» здесь и здесь.

Голосования продлятся до 7 ноября. Для участия в голосовании необходимо соблюсти несколько правил, которые описаны в регламенте голосования.