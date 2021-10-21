Общество

Юлия Пересильд поделилась впечатлениями о стыковке с МКС в условиях отказа техники

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала о нервной стыковке с Международной космической станцией, которую съемочной группе фильма «Вызов» пришлось пережить в космосе. Интервью с актрисой и режиссером Климом Шипенко опубликовал «Первый канал».

Скриншот: «Первый канал»

«В этот момент мы друг на друга с Климом так посмотрели, что я буду помнить этот взгляд всю жизнь. Мы посмотрели, и у меня в голове пронеслось: "Ну, письма девочкам я оставила. Бывает и так. Ведь это могло быть где-то и в обычных местах, и вообще. Раз судьба…" У меня они так быстро пронеслись. И я говорю: "Антон, я готова рассчитать". Что рассчитать — я не знаю, но вот в таком жутком ступоре я сказала: "Если что, я готова помочь". И дальше связь с Землей мы потеряли», - рассказала Юлия Пересильд.

По словам Клима Шипенко, он был уверен в благополучном исходе ручной стыковки. «Я был уверен, что Антон (Антон Шкаплеров - еще один участник "киноэкипажа" фильма "Вызов" - ред.) знает, как это делается. Он большой профессионал, он отрабатывал ручные стыковки, я лично видел, как он просто сидел за этим тренажером и прямо ручки постоянно двигал, и у него все это получалось. Все-таки станция не крутилась, как в моем другом фильме, по всем осям. Станция была на месте как бы, корабль он контролировал. В принципе, да, я прекратил снимать, мы с Юлей переглянулись. Я думаю: "Юль, ну, ничего высчитывать не надо все-таки, давай просто помолчим, просто как бы дадим Антону сконцентрироваться и сделать то, что он делал то, что он умеет делать". Про завещания, письма я, честно сказать, не думал», - сказал режиссер.

Участники космического полета прошли реабилитацию в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. По словам Юлии Пересильд, сейчас она все еще привыкает к пребыванию на Земле.

Напомним, экипаж реализовал научно-просветительский проект, в рамках которого россияне первыми в мире сняли игровое кино в космическом пространстве.