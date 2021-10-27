Андрей Калинин покидает пост главного федерального инспектора по Псковской области

Андрей Калинин назначен на должность главного федерального инспектора по Мурманской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников. Кто станет его сменщиком на посту ГФИ в Псковской области, в настоящее время неизвестно.
Напомним, Андрей Калинин занимал пост главного федерального инспектора по Псковской области с февраля 2017 года.
Андрей Калинин родился 14 августа 1972 года в Пскове. В 1994 году окончил Псковский ордена «Знак Почета» госпединститут имени С. М. Кирова.
С 1994 по 2001 проходил службу в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе Псковской области.
С 2001 по 2007 – служба в органах прокуратуры Псковской области.
С 2007 по 2014 – первый заместитель руководителя, руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Псковской области; руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.
С 2014 по май 2016 – заместитель прокурора, прокурор Гдовского района.
С мая 2016 по февраль 2017 – главный федеральный инспектор по Мурманской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.