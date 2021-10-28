Общество

Почти 300 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

290 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 29 октября. За все время пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 57 744 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

За сутки от коронавирусной инфекции избавились 302 пациента (всего – 49 262). Скончались 904 человека.

«Количество выздоровевших уже неделю превышает число заболевших. Хорошая тенденция, но ситуация по-прежнему сложная», - отметил губернатор.

В регионе провели за сутки 2 315 исследований на коронавирус (всего – 601 648).