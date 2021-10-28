Общество

Масштабные ремонтные работы идут в Городском культурном центре Пскова

В Городском культурном центре Пскова идут масштабные ремонтные работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, капитально ремонтируют фойе 1-го этажа, главный вход в здание и колоннаду.

Директор учреждения Елена Голубева рассказала, что завершить ремонт планируется до декабря текущего года, чтобы в обновленном здании встретить 60-летие, которое Городской культурный центр празднует в этом году.

На первом этаже идет перепланировка помещений фойе. Оно станет просторнее за счет того, что входную группу вынесут за пределы здания. В фойе сделают новые подвесные потолки со встроенными светильниками. Стены оштукатурят и покроют декоративным текстурным составом, частично облицуют керамическим гранитом. Новое покрытие пола и лестницы также будет выполнено из керамогранита.

Крыльцо здания увеличивают в 4 раза. Лестницу облицуют керамогранитными плитами, установят перильное ограждение. В цокольной части здания предусмотрена замена в отдельных местах и ремонт кирпичной кладки стен, оштукатуривание, отделка облицовочным камнем. В контракт также вошел ремонт отмостки и водосточной системы.

Колоннада состоит из 10 колонн под одной крышей. Согласно контракту, идет замена кровли над колоннадой и ремонт самих колонн. Предусмотрено устройство систем антиобледенения и подсветки колоннады.

Все работы выполняет подрядная организация «Вам-Строй» по контрактам с Городским культурным центром. Средства на ремонт выделены из бюджета города Пскова.