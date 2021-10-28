Общество

Дмитрий Шахов почтил память жертв политических репрессий

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов почтил память невинных жертв политических репрессий у Закладного камня, установленного у Мироносецкого кладбища в Пскове, накануне национального Дня памяти жертв политических репрессии, который отмечается в России 30 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате омбудсмена.

В своем традиционном обращении к жителям Псковской области, особенно к молодым гражданам, представителям органов власти и местного самоуправления, политическим партиям, Дмитрий Шахов напомнил, что в этот памятный для страны день, «мы вспоминаем полные как трагизма, так и великих свершений периоды времени в истории нашего государства 20-50-х годов XX века».

«К сожалению, историческая правда, которая сегодня подтверждена первоисточниками, напоминает нам, что все категории граждан России, входившей в то время в состав Советского Союза, подверглись политическим репрессиям со стороны карательных органов первого в мире социалистического государства, где была установлена диктатура пролетариата. Политические репрессии происходили в стране, где была установлена монополия на власть одной политической партии, отсутствовал плюрализм мнений, многопартийность и свобода средств массовой информации. Именно по указанию политического руководства страны были совершены эти неправовые, жестокие и бесчеловечные злодеяния против своих сограждан, в том числе и по классовому признаку. В те годы было все: неправосудные приговоры, тайные аресты и казни, высылки в лагеря и специальные поселения, поражения в политических правах», - отметил Дмитрий Шахов.

Он особо подчеркнул, что забывать историю государства и народа недопустимо, а вдвойне недопустимо ее фальсифицировать «в угоду сиюминутным политическим веяниям».

«Жители нашей области должны знать и хорошо помнить, что в Псковской области в связи с его приграничным положением политические репрессии приобрели особый характер, - продолжил псковский омбудсмен. - Всего было реабилитировано 45 498 человек, репрессированных по политическим мотивам, из них было приговорено к высшей мере наказания - расстрелу – 8 205 человек. Пострадали от массовых выселений, внесудебных арестов и расстрелов не только представители так называемого класса эксплуататоров - бывшие собственники фабрик и заводов, больших земельных угодий, чиновники и офицеры царской России, священнослужители и многочисленные члены семей этих категорий граждан, крестьяне, инженеры и учителя, врачи, военнослужащие Красной армии. Затронули репрессии и представителей гегемона, движущей силы Страны Советов - рабочего класса, а также и работников советских и партийных органов, в том числе, и высшего уровня государственного управления. При этом пострадали от репрессий и сами сотрудники органов государственной безопасности, руками которых, исходя из ложных и мнимых целей защиты государства от внутренних врагов, организовывались и исполнялись бесчеловечные решения в отношении многих невиновных граждан своей страны. За каждым невинно осужденным, а в большей части приговоренным к расстрелу или длительному сроку заключения несудебным органом политического террора, стоит трагическая судьба репрессированного, искореженная жизнь его семьи, малолетних детей, невыносимые страдания родственников».

Дмитрий Шахов напомнил, что именно для сохранения памяти о безвинно пострадавших гражданах СССР был учрежден этот памятный День. «Именно в этот день по всей России вспоминают невинных жертв политических репрессий, в том числе проводят общероссийскую гражданскую акцию памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен"», - резюмировал он.