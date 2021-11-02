Общество

Названы три района Псковской области с самым низким уровнем вакцинации

Вопросы корректировки действующих механизмов, направленных на снижение уровня заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах, обсудили на совещании в областной администрации 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Совещание проходило под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой по поручению Михаила Ведерникова.

В обсуждении приняли участие руководители управлений администрации области и профильных комитетов, а также руководство Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения региона.

В ходе беседы отметили, что на фоне ежедневно большого количества подтвержденных случаев COVID-19 и работы региональной системы здравоохранения «на пределе», особое внимание направлено на вакцинопрофилактику населения и дополнительный контроль над соблюдением всех противовирусных мер.

Руководству муниципалитетов, в которых отмечается самый низкий в регионе уровень вакцинации, поручили проработать с населением и организациями вопросы важности иммунизации от коронавируса. Речь идет об Усвятском, Красногородском и Пыталовском районах.

Прививочная кампания в каждом муниципалитете должна вестись при тесном взаимодействии глав районов и главных врачей медицинских организаций, добавила первый заместитель губернатора.

Что касается проведения контрольных мероприятий по соблюдению противовирусных ограничений в регионе, то работа в этом направлении усилят. В особенном порядке это касается граждан, находящихся на амбулаторном лечении или карантине и представляющих опасность для здоровья других людей.

Согласно ранее сформировавшейся практике в районах будут проводиться межведомственные рейды, в том числе, с участием правоохранительных органов. Кроме того, будут продолжаться рейды в пассажирском транспорте и общественных пространствах.

Вера Емельянова в ходе совещания отметила, что в части борьбы с распространением коронавирусной инфекции важны не только серьезное отношение глав районов, руководителей организаций, коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей к проблеме, но и персональная ответственность каждого жителя региона.