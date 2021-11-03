Общество

Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года

Главный санитарный врач России Анна Попова продлила действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса до 1 января 2024 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации <...> слова до "1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года», — говорится в документе.

Как сообщает РИА Новости, руководство школ, согласно этим правилам, обязано закрепить за каждым классом отдельный кабинет, в котором детей будут обучать всем предметам. Расписание необходимо составлять с учетом необходимости свести до минимума общение между учащимися. Кроме того, следует регулярно проводить уборку и проветривание классов и измерять температуру у работников школ и детей.

При этом массовые мероприятия с участием учеников разных классов запрещены.

Эти правила приняли летом 2020 года, впоследствии их продлили до 1 января 2022 года.