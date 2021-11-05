Общество

Поставки дополнительных объемов «Спутника Лайт» в регионы начнутся с 8 ноября

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о высокой востребованности вакцины «Спутник Лайт» и анонсировал ее дополнительные поставки с 8 ноября. Об этом он сказал во время поездки в Рязанскую область. Ранее на нехватку препарата жаловались в некоторых регионах.

«В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины "Спутник Лайт", дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы»,— сказал министр.

Как отмечает «Коммерсант», 28 октября стало известно, что в Санкт-Петербурге израсходовали все дозы однокомпонентной вакцины. На следующий день вакцина закончилась в Воронежской области. 2 ноября заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе закончился «Спутник Лайт». Минпромторг утверждал, что перебоев в производстве «Спутника Лайт» в России нет.