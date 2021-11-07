Общество

Число случаев COVID-19 с начала пандемии в Псковской области превысило 60 тысяч

Еще 291 случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего — 60 047, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Число выздоровевших остается выше количества заболевших. Желаю всем, кто столкнулся с COVID-19, справиться с вирусом», - написал он в своем инстаграм-аккаунте.

За весь период наблюдений в Псковской области выздоровели 51 704 человека (+301 за сутки), умерли 940 пациентов.

Всего в регионе сделали 619 750 тестов на COVID-19, в том числе за сутки провели 1 671 исследование.