Общество

Стало известно, как преобразится территория в районе Степановского лужка в Пскове

Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для создания парка в районе Степановского лужка, в границах улиц Подвишенской, Кузбасской Дивизии и реки Великой в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: пресс-служба Псковского обласного Собрания депутатов

Вся территория благоустройства делится на три условных зоны. В первой, южной части, планируется организовать общественное пространство в виде открытой площади, с мощением и минимальным озеленением. В частности, здесь появятся места для проведения форумов, концертов, спектаклей и других мероприятий, арт-пространство. Также в эту зону хотят включить «функционирование мультимедийного фонтана, предполагаемого к размещению на земельном участке, выделенном под строительство объекта "Россия - моя история"».

В северной зоне обустроят игровые площадки для детей, площадки для отдыха взрослых, для занятий йогой на открытом воздухе, игр в настольный теннис, настольных игр: шахмат, шашек и так далее; установят торговые и игровые павильоны, объекты общественного питания, а также беседки, навесы, туалеты.

В границах третьей зоны предполагается создать сквозную пешеходную трассу вдоль реки Великой (променад), организовать пешеходное и велосипедное движение (исключить движение автомобильного транспорта). «При поперечном зонировании набережной предусмотреть трассу для активного движения велосипедистов и роллеров в верхней части, для транзита пешеходов в средней части и территории спокойного отдыха в нижней части у воды, - говорится в техзадании. - Указанные трассы делятся между собой буферными полосами в виде озеленения и установки малых архитектурных форм».

Эта часть парка, как отмечается в документах, в перспективе должна соединиться с Ольгинской набережной, набережной вдоль ТК «Акваполис» и улицей Никольской в деревне Родина.

Кроме того, отдельно прописано озеленение проектируемой территории и обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

«Так как проектируемая территория благоустройства располагается вокруг границ земельных участков, на которых планируется строительство исторического парка "Россия – моя история", общеобразовательного центра и стадиона "Электрон", необходимо все пешеходные и велосипедные связи увязать с проектами благоустройства указанных объектов. Также предусмотреть пешеходные и иные связи с существующей улично-дорожной сетью города Пскова. Вдоль улицы Кузбасской Дивизии предусмотреть дополнительные парковки для легкового автотранспорта и автобумов», - уточняется в техзадании.

Максимальная цена контракта составляет 10,5 млн рублей. Лимит финансирования в 2021 году составит - 10 млн рублей, в 2022-м - 500 тысяч рублей. Средства будут выделены из бюджета Псковской области в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 декабря текущего года.