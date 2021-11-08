Общество

Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за мощного ветра

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за снега с дождем и мощного ветра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

В компании отметили, что, по прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

«Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», - напомнили «Россети Северо-Запад».

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании по номеру: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.