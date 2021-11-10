Юрий Сорокин призвал псковичей привиться от коронавируса

Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единой России», руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) призвал псковичей вакцинироваться от коронавируса.
«Обязательно нужно делать прививки, потому что в России всегда была очень сильная школа науки по иммунологии, всегда делали вакцины сами, вакцинировали население сами. Вакцинация спасает миллионы человеческих жизней. Я глубоко убежден, что прививка – это нужное и полезное дело» - подчеркнул он и попросил псковичей проявить социальную сознательность.
Юрий Сорокин рассказал, что сам сделал прививку от COVID-19 в марте, когда началась активная иммунизация населения, а две недели назад ревакцинировался.
Директор ООО «Псков-Полимер» также подчеркнул, что в коллективе завода активно проводят разъяснительную работу.
Сейчас на предприятии приблизились к отметке 60% вакцинированных. «Есть ряд сотрудников, которые имеют убедительные документы по медицинскому отводу. Будем стремиться к 70%. Люди начинают понимать», - отметил Юрий Сорокин.
Также к вакцинации стимулирует введение QR-кодов, добавил он.
Напомним, в 1988 году Юрий Сорокин окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт по специальности врач-гигиенист эпидемиолог.