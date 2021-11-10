Общество

Псковские власти заявили об отсутствии дискриминации в требованиях для посещения общепита

Установленные указом губернатора Псковской области требования для посещения общепита, объектов спорта и досуга не имеют признаков дискриминации. Об этом заявила первый заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области - начальник правового управления региональной администрации Наталья Волкова, отвечая на обращение общественницы Елены Демченковой, опубликованное на сайте главы региона.

Елена Демченкова опубликовала письмо, в котором со ссылками на нормативно-правовую базу указала на нарушение ее прав и свобод «дискриминационным требованием документов о вакцинации при посещении общественных мест». Она попросила отменить ограничительные меры, которые, по ее мнению, дискриминируют граждан, не имеющих документов о вакцинации от COVID-19 и не переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев, запрещают им посещение общественных мест и мероприятий.

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Наталья Волкова со ссылками на законодательство ответила, что Конституция РФ допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина лишь в целях защиты конституционно значимых ценностей.

«Конституция Российской Федерации (статьи 2, 7 и 41) исходит из того, что жизнь и здоровье человека - высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности, а потому забота об их сохранении и укреплении образует одну из основополагающих конституционных обязанностей государства, - подчеркнула чиновник. - Необходимость защиты жизни и здоровья граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозе их возникновения и осуществлении мер по борьбе с эпидемиями и ликвидацией их последствий - учитывая, что жизнь человека является высшей конституционной ценностью, без которой реализация гражданских, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленна, - предполагает принятие таких правовых актов, которые не исключают возможности ограничения прав и свобод человека».

Наталья Волкова указала на то, что реализация гражданами конституционных прав в условиях реальной общественной угрозы предполагает «проявление с их стороны разумной сдержанности».

«Установленные указом № 30-УГ требования для посещения общепита, объектов спорта, досуга, развлечений, культуры, массовых мероприятий и иных мест массового посещения граждан обусловлены необходимостью предотвращения распространения COVID-19 и минимизации негативного воздействия COVID-19 на здоровье граждан, не имеют признаков дискриминации», - заявила начальник правового управления региональной администрации.

При этом данные ограничения не распространяются на объекты спорта, расположенные на открытом воздухе, на обслуживание навынос без посещения гражданами общепита, на услуги доставки, получение услуг или посещения объектов в онлайн-формате, обратила внимание начальник управления.

«Кроме того, ограничения носят временный характер. При улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки на основании соответствующего предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области данные ограничения будут отменены. Поэтому все, что требуется от граждан, проживающих на территории области, это проявить разумную сдержанность и заботу о своем здоровье, здоровье иных граждан», - добавила Наталья Волкова.

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Напомним, система QR-кодов начала действовать на территории Псковской области с 30 октября. Граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не могут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.

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