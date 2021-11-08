Общество

В Псковской области фиксируют многочисленные попытки предъявления чужих QR-кодов

В Псковской области фиксируют многочисленные попытки предъявления чужих QR-кодов. Об этом сообщил представитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора.

«Должны сотрудники кафе и ресторанов помимо QR-кодов требовать удостоверения личности? Какие документы удостоверяют личность?» - поинтересовался пскович.

«В связи с многочисленными попытками предъявления чужих сертификатов рекомендуем проверять соответствие сертификата с документами, удостоверяющими личность (паспорт, военный билет)», - отметили в органе исполнительной власти.

В комитете подчеркнули, что сотрудники организации обязаны проверить наличие сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. «В случае возникновения сомнения в подлинности документа о вакцинации или перенесенном COVID-19, они вправе просить гражданина предъявить документ, удостоверяющий личность, с его согласия или вызвать сотрудника полиции или войск национальной гвардии, если имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении. В случае отказа гражданина предъявить документ, удостоверяющий личность, представитель организации, оказывающей услуги общественного питания, проверяющий наличие QR-кода, имеет право не пустить гражданина в объект общественного питания», - объяснил представитель комитета.

В случае рейдовых мероприятий и выявления недостоверных сертификатов, штраф будет наложен и на организацию, оказывающую услуги, добавили в комитете.