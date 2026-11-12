Псковский ортопед развеял мифы о «косточке» на ноге

Вальгусная деформация первого пальца стопы, в народе известная как «косточка», не просто эстетическая проблема. Это постоянная боль, трудности с подбором обуви, воспаление суставов и риск деформации соседних пальцев. О мифах, которые распространены вокруг данной деформации, и как предотвратить её появление, рассказал врач-травматолог-ортопед Псковской областной клинической больницы Дмитрий Потанин.
Фото: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»
Главные мифы, которые пора забыть:
«После операции нужно месяц лежать в гипсе»
Реальность: Современные методики позволяют встать на ногу и ходить (в специальной ортопедической обуви) уже на следующий день после операции.
«Косточка обязательно вырастет снова»
Реальность: При грамотной коррекции угла кости и соблюдении рекомендаций врача (ношение стелек, правильная обувь) риск рецидива минимален.
«Это очень больно»
Реальность: Операция проводится под надежной анестезией (проводниковой или спинальной), а после нее пациент получает современное обезболивание.
Как лечится вальгуснвя деформация в ПОКБ?
Вальгусную деформацию первого пальца стопы в Псковской областной клинической больнице лечат «Золотым стандартом» — реконструктивнуй остеотомией.
Хирург через небольшой доступ корректирует угол кости, возвращая палец в правильное физиологическое положение.
Кость надежно фиксируется специальными титановыми винтами или пластинами. Они биосовместимы, не вызывают отторжения и, как правило, не требуют повторной операции по удалению.
Операция малотравматична, а период реабилитации проходит максимально комфортно.
Когда пора к травматологу-ортопеду?
Не откладывайте визит, если вы заметили:
- Выпирающую «шишку» у основания большого пальца, которая болит или краснеет.
- Боль при ходьбе или длительном стоянии. Невозможность носить привычную обувь из-за боли.
- Смещение большого пальца в сторону остальных пальцев стопы.
Также важно знать, что мази, компрессы и народные средства не могут «рассосать» кость или исправить деформацию сустава. Они лишь временно снимают воспаление.
Записаться на консультацию к травматологу-ортопеду ПОКБ можно через контакт-центр: 8 (8112) 29-57-00.