Псковский ортопед развеял мифы о «косточке» на ноге

Вальгусная деформация первого пальца стопы, в народе известная как «косточка», не просто эстетическая проблема. Это постоянная боль, трудности с подбором обуви, воспаление суставов и риск деформации соседних пальцев. О мифах, которые распространены вокруг данной деформации, и как предотвратить её появление, рассказал врач-травматолог-ортопед Псковской областной клинической больницы Дмитрий Потанин.

Фото: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Главные мифы, которые пора забыть:

«После операции нужно месяц лежать в гипсе»

Реальность: Современные методики позволяют встать на ногу и ходить (в специальной ортопедической обуви) уже на следующий день после операции.

«Косточка обязательно вырастет снова»

Реальность: При грамотной коррекции угла кости и соблюдении рекомендаций врача (ношение стелек, правильная обувь) риск рецидива минимален.

«Это очень больно»

Реальность: Операция проводится под надежной анестезией (проводниковой или спинальной), а после нее пациент получает современное обезболивание.

Как лечится вальгуснвя деформация в ПОКБ?

Вальгусную деформацию первого пальца стопы в Псковской областной клинической больнице лечат «Золотым стандартом» — реконструктивнуй остеотомией.

Хирург через небольшой доступ корректирует угол кости, возвращая палец в правильное физиологическое положение.

Кость надежно фиксируется специальными титановыми винтами или пластинами. Они биосовместимы, не вызывают отторжения и, как правило, не требуют повторной операции по удалению.

Операция малотравматична, а период реабилитации проходит максимально комфортно.

Когда пора к травматологу-ортопеду?

Не откладывайте визит, если вы заметили:

Выпирающую «шишку» у основания большого пальца, которая болит или краснеет.

Боль при ходьбе или длительном стоянии. Невозможность носить привычную обувь из-за боли.

Смещение большого пальца в сторону остальных пальцев стопы.

Также важно знать, что мази, компрессы и народные средства не могут «рассосать» кость или исправить деформацию сустава. Они лишь временно снимают воспаление.

«Единственный способ решить проблему радикально — хирургическая коррекция. Не терпите боль и не ограничивайте свою активность. Верните своим ногам легкость и здоровье!» — заключ врач.

Записаться на консультацию к травматологу-ортопеду ПОКБ можно через контакт-центр: 8 (8112) 29-57-00.