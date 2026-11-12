Делегация Псковской области участвует во Всероссийском форуме «Пик Возможностей» в Нальчике

Делегация из Псковской области принимает участие во Всероссийском форуме «Пик Возможностей», который проходит с 12 по 14 ноября в Нальчике - столицы Кабардино-Балкарской Республики. Мероприятие объединило 1300 экспертов, наставников и победителей конкурса со всей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив

Псковскую область представляют региональный координатор Светлана Бринюк, а также победители прошлых лет Мария Каменская и Екатерина Зологина. Главная цель форума - укрепление связей между регионами и профессиональное развитие участников.

В программе образовательного трека - лекции от экспертов Президентской академии, практикумы по управлению проектами и составлению дорожных карт. Также запланированы мастер-классы по национальным ремеслам и показы фильмов, снятых грантополучателями.



«Очень рада, что мы здесь. "Пик Возможностей" - это уникальная площадка, где можно обменяться опытом, найти единомышленников и получить новые знания для развития грантовых проектов в регионе. Уверена, что полученные знания помогут нам и дальше поддерживать молодёжные инициативы и воплощать в жизнь самые смелые идеи», - поделилась впечатлениями Светлана Бринюк.