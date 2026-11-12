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Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют в два этапа

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Страховые пенсии россиян в 2027 году планируют проиндексировать в два этапа: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Это предусмотрено проектом бюджета Социального фонда России на следующий год.

Первое повышение будет зависеть от уровня инфляции за 2026 год, второе - от роста доходов Социального фонда. Сейчас страховые пенсии индексируют один раз в год, с 1 января.

После двух повышений средняя страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров, по прогнозу, увеличится на 2,4 тысячи рублей и достигнет 30,2 тысячи рублей в месяц. Индексация также затронет работающих пенсионеров, отмчеют в Соцфонде. 

С 1 февраля фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 10,2 тысячи рублей. Для пенсионеров старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы её размер с учётом повышения составит почти 20,5 тысячи рублей. Кроме того, до 1,5 тысячи рублей увеличится надбавка за уход за пенсионерами старше 80 лет и гражданами с инвалидностью I группы.

С 1 апреля также планируют проиндексировать пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные. А с 1 августа работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учётом страховых взносов работодателей.

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