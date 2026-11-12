Росгвардейцы Псковской области за неделю задержали 17 подозреваемых в преступлениях и правонарушениях

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Псковской области с 5 по 11 ноября задержали 17 человек, подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

За отчетный период бойцы совершили 323 выезда на охраняемые объекты по сигналам «Тревога». Среди задержанных - 32-летний пскович, который попытался украсть товары из торгового центра на сумму около трех тысяч рублей.

Все правонарушители переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Росгвардия напоминает, что осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций, обеспечивая быстрое реагирование на любые нештатные ситуации.