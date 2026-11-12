 
Общество

Дом для птиц своими руками: псковские дети помогли пернатым подготовиться к зиме

0

Ученики Естественно-математического лицея № 20 узнали, как помочь птицам пережить зиму, и своими руками изготовили кормушки. Интерактивная программа «Ноябрьский патруль: спасаем зимующих птиц» прошла в Детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове и была приурочена к Синичкиному дню, который отмечается 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Библиотекари рассказали четвероклассникам, какие птицы остаются зимовать в городе и какую пользу они приносят. Дети посмотрели презентацию «Пернатые друзья», видео о разных видах синиц и послушали отрывки из книги Виталия Бианки «Синичкин календарь».

В рамках акции «Птичья карта микрорайона Запсковье» школьники узнали, где лучше размещать кормушки. Их можно устанавливать в парках, скверах, дворах жилых домов, а также на территориях школ и детских садов. Затем для ребят провели мастер-класс «Кормушка своими руками». Одну из кормушек дети вместе с библиотекарями повесили возле библиотеки и наполнили кормом. Завершилось мероприятие запуском фоточелленджа «Наша забота».
 

Программа прошла в рамках эколого-просветительского проекта «Волшебный край: экология Псковской области».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026