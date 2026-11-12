Дом для птиц своими руками: псковские дети помогли пернатым подготовиться к зиме

Ученики Естественно-математического лицея № 20 узнали, как помочь птицам пережить зиму, и своими руками изготовили кормушки. Интерактивная программа «Ноябрьский патруль: спасаем зимующих птиц» прошла в Детской экологической библиотеке «Радуга» в Пскове и была приурочена к Синичкиному дню, который отмечается 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

Библиотекари рассказали четвероклассникам, какие птицы остаются зимовать в городе и какую пользу они приносят. Дети посмотрели презентацию «Пернатые друзья», видео о разных видах синиц и послушали отрывки из книги Виталия Бианки «Синичкин календарь».

В рамках акции «Птичья карта микрорайона Запсковье» школьники узнали, где лучше размещать кормушки. Их можно устанавливать в парках, скверах, дворах жилых домов, а также на территориях школ и детских садов. Затем для ребят провели мастер-класс «Кормушка своими руками». Одну из кормушек дети вместе с библиотекарями повесили возле библиотеки и наполнили кормом. Завершилось мероприятие запуском фоточелленджа «Наша забота».



Программа прошла в рамках эколого-просветительского проекта «Волшебный край: экология Псковской области».