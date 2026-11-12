Псковский облсовпроф: что важно знать о графике отпусков?

До утверждения графика отпусков на 2027 год осталось не так много времени, а значит, самое время включиться в этот процесс. От того, насколько грамотно составлен график, зависят не только даты отдыха, но и оплата труда, соблюдение права на дополнительный отпуск и отсутствие конфликтов с работодателем. Разобраться в ситуации помогла главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

- Ирина Владимировна, какие есть ключевые моменты, которые важно учесть уже сейчас?

- Производственный календарь-2027: официальные праздники и переносы Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187, в 2027 году россиян ждут следующие периоды отдыха: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней новогодних каникул); с 21 по 23 февраля (выходной с субботы 20 февраля перенесён на понедельник 22 февраля); с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября (выходной со 2 января перенесён на пятницу 5 ноября) и 31 декабря 2027 года (выходной с 3 января перенесён на пятницу 31 декабря). Всего в 2027 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней (в том числе 4 сокращённых на один час) и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.

- Что важно при планировании отпуска?

- Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). Работник вправе продлить отдых за счёт праздничных дней, однако это не всегда экономически выгодно с точки зрения размера отпускных. Перенесённые выходные дни, в отличие от нерабочих праздничных, входят в число календарных дней отпуска. Напоминаю: в 2026 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году» воскресенье 4 января перенесено на четверг 31 декабря. Следовательно, 31 декабря 2026 года будет днем отдыха.

- Обязателен ли график отпусков?

- График отпусков обязателен для обеих сторон. Согласно статье 123 ТК РФ, очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком, утверждаемым работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии).

- Какие сроки его утверждения?

- Не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Для графика на 2027 год крайняя дата — 17 декабря 2026 года. Что важно помнить профсоюзному активу. Мнение профсоюза учитывается в порядке ст. 372 ТК РФ. Если работодатель проигнорирует мотивированное мнение профкома, это может стать основанием для признания графика недействительным или для обращения в ГИТ. График обязателен для работодателя. После утверждения ни работодатель, ни работник не вправе в одностороннем порядке сдвинуть согласованные даты. Отказ в предоставлении отпуска по графику — нарушение трудового законодательства. Уведомление о начале отпуска — не позднее чем за две недели до его начала под подпись (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). Ознакомление с графиком не заменяет это уведомление.

- Есть ли примеры из судебной практики? На что стоит обратить внимание?

- Трудовое законодательство не обязывает работодателя согласовывать отпускные периоды с каждым конкретным работником (Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 21.02.2018 № 33-1123/2018). Согласно ст. 236 ТК РФ, при нарушении срока выплаты отпускных работник вправе требовать проценты (денежную компенсацию) за каждый день задержки. Судебная практика подтверждает взыскание таких компенсаций. За несоставление графика отпусков или нарушение порядка его утверждения работодатель может быть привлечён к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ.

- Какова в этом вопросе роль профсоюза? Что можно и нужно сделать уже сейчас?

- Запросить у работодателя проект графика отпусков для ознакомления и подготовки мотивированного мнения. Проверить учёт всех категорий работников, имеющих право на отпуск в удобное для них время (например, многодетные родители, беременные женщины, лица с семейными обязанностями). Проконтролировать включение дополнительных отпусков (за вредные условия труда, ненормированный рабочий день и др.). Проследить за сроками уведомления работников о начале отпуска — не позднее чем за две недели. Направить работодателю мотивированное мнение в порядке ст. 372 ТК РФ, а при его игнорировании — обратиться в ГИТ или прокуратуру.

- Какие из это всего можно сделать выводы? Резюмируйте, пожалуйста.

- Праздничные дни в 2027 году не включаются в число дней отпуска и не оплачиваются — это важно учитывать при планировании. График отпусков на 2027 год должен быть утверждён не позднее 17 декабря 2026 года с учётом мнения профсоюза. График обязателен для работодателя — односторонний отказ в предоставлении отпуска по графику незаконен. Судебная практика подтверждает: за нарушение порядка составления графика и прав работников предусмотрена административная и материальная ответственность. Профсоюзный контроль на этапе составления графика — лучшая профилактика трудовых споров.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов